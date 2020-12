Palinsesto Rai Due: ecco che programma sostituirà Il Collegio (Di martedì 8 dicembre 2020) Anno nuovo che arriva, Palinsesto che cambia. Per il duemila ventuno, infatti, ci sarà un aggiornamento per Rai Due in merito alla programmazione delle trasmissioni. In particolar modo, la rete di ‘mamma Rai’ ha previsto di inserire nuovi programmi soprattutto per quanto riguarda la prima serata dell’emittente televisiva. Tra Serie tv e docu-reality ecco quali saranno gli accorgimenti previsti. Palinsesto Rai 2 inverno 2021, torna De Martino e ‘Il Collegio’ verrà sostituito da un altro docu-reality: ‘La Caserma’. ecco la programmazione prevista, salvo variazioni, dal 10 gennaio al 27 febbraio 2021 dalla rete che ha come Direttore Ludovico Di Meo. Qui, invece, potete trovare i programmi fino al dodici dicembre duemila venti. Lunedì, dal 18 gennaio duemila ventuno ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Anno nuovo che arriva,che cambia. Per il duemila ventuno, infatti, ci sarà un aggiornamento per Rai Due in merito allazione delle trasmissioni. In particolar modo, la rete di ‘mamma Rai’ ha previsto di inserire nuovi programmi soprattutto per quanto riguarda la prima serata dell’emittente televisiva. Tra Serie tv e docu-realityquali saranno gli accorgimenti previsti.Rai 2 inverno 2021, torna De Martino e ‘Il’ verrà sostituito da un altro docu-reality: ‘La Caserma’.lazione prevista, salvo variazioni, dal 10 gennaio al 27 febbraio 2021 dalla rete che ha come Direttore Ludovico Di Meo. Qui, invece, potete trovare i programmi fino al dodici dicembre duemila venti. Lunedì, dal 18 gennaio duemila ventuno ...

zazoomblog : Stasera in tv Rai palinsesto di oggi: ecco cosa andrà in onda - #Stasera #palinsesto #oggi: #andrà - visibilioo : RT @vitadici: Noi del Twitter che ci rendiamo conto che, almeno per un po' non ci sarà @pierspollon a portare sulle spalle il palinsesto Ra… - salernovirgini1 : RT @AuWoosh: Esemplare di @pierspollon dopo aver tenuto in piedi tutto il palinsesto della rai per mesi, grazie #viteinfuga #Polito https:/… - RosatoRosalia : RT @AuWoosh: Esemplare di @pierspollon dopo aver tenuto in piedi tutto il palinsesto della rai per mesi, grazie #viteinfuga #Polito https:/… - AuWoosh : Esemplare di @pierspollon dopo aver tenuto in piedi tutto il palinsesto della rai per mesi, grazie #viteinfuga… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesto Rai Cambia il palinsesto RAI: la Power Stage sarà in diretta alle ore 12! Rallyssimo Stasera in tv Rai, palinsesto di oggi: ecco cosa andrà in onda

Cosa sarà trasmesso oggi? Ecco tutte le informazioni riguardanti il palinsesto. Scopriamo insieme cosa andrà in onda stasera in tv sulla Rai.

Soliti Ignoti, Lotteria Italia: il biglietto estratto da Amadeus oggi lunedì 7 dicembre. Vince 10mila euro

Un altro biglietto della Lotteria Italia che vale 10mila euro. Come tutte le sere è stato ufficializzato da Amadeus durante Soliti ...

Cosa sarà trasmesso oggi? Ecco tutte le informazioni riguardanti il palinsesto. Scopriamo insieme cosa andrà in onda stasera in tv sulla Rai.Un altro biglietto della Lotteria Italia che vale 10mila euro. Come tutte le sere è stato ufficializzato da Amadeus durante Soliti ...