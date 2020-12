Lo strano caso del ristorante in cui nessuno può andare: 'Resteremo chiusi. Colpa del dpcm' (Di martedì 8 dicembre 2020) Il divieto di uscire dal proprio Comune crea delle storture, come quella molto singolare del ristorante Torrenno, nel Bresciano. Se non verrà tolto il divieto di passare da un paese all'altro per ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) Il divieto di uscire dal proprio Comune crea delle storture, come quella molto singolare delTorrenno, nel Bresciano. Se non verrà tolto il divieto di passare da un paese all'altro per ...

Le 48 ore che hanno terremotato la Virtus

Dilaniante come tutti gli esoneri inattesi, la dipartita di Sasha Djordjevic ha scatenato una frenetica caccia alla spiegazione, quasi più feroce di quella al nuovo nome cui toccherà il compito di ten ...

