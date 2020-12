Chi è più forte tra Messi e Ronaldo? La scelta dei nostri lettori è sorprendente (Di martedì 8 dicembre 2020) A poche ore dall’eterna sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, abbiamo chiesto ai nostri lettori tramite sondaggio chi è il più forte Non ci aspettavamo un risultato simile, siamo sorpresi: per i nostri lettori, Messi è quattro volte più forte di Cristiano Ronaldo. A leggere i risultati del sondaggio social, tra i due non c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 8 dicembre 2020) A poche ore dall’eterna sfida trae Cristiano, abbiamo chiesto aitramite sondaggio chi è il piùNon ci aspettavamo un risultato simile, siamo sorpresi: per iè quattro volte piùdi Cristiano. A leggere i risultati del sondaggio social, tra i due non c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

borghi_claudio : In realtà la storia dei vaccini è ancora più penosa. Li compra la UE, arcuri paga e tace. Speranza si vantava e e b… - dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - lorepregliasco : Un appello per chi mette i libri in cantina: se non li volete più, regalateli. Avranno una nuova vita con qualcun a… - isiah_francesco : @ValdanitoEl @marifcinter A me invece stará ancora più sul cazzo. Ma chi minchia si crede di essere questo che pont… - wishingstar94 : RT @guglielmo75: La voce più bella della musica italiana, 6 anni fa ci lasciava #MANGO sei sempre nel cuore di chi ti amava -

Ultime Notizie dalla rete : Chi più Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it