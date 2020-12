Sorteggi Mondiali 2022 | gironi | fasce | avversarie dell’Italia e dove vedere in streaming

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 18 vengono effettuati ideidi qualificazione delle squadre europee per i prossimi. L’evento, in diretta da Zurigo, si terrà in modalità virtuale. Le 55 Nazionali verranno suddivise in sei diverse, stabilite dal Ranking FIFA di novembre 2020. Ma quali sono ie leai2020 di Qatar? TPI seguirà ilo in diretta dalle 18. Di seguito tutto quello che c’è da sapere. LA DIRETTA DEI: iin diretta Dal 21 novembre al 18 dicembresi terranno i prossimidi calcio in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini ...