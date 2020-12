Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition ha una data di uscita (Di lunedì 7 dicembre 2020) Scott Pilgrim vs. the World: The Game, l'adattamento videoludico del film omonimo, è stato rimosso dai negozi digitali nel 2014, ma sei anni dopo, il gioco sta tornando. Ubisoft ha annunciato che Scott Pilgrim vs. the World: The Game - Complete Edition uscirà il 14 gennaio. Sarà disponibile su Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Windows e Xbox One, e lanciato in versione digitale. Ubisoft non ha attualmente detto se verrà lanciato anche una versione fisica. Scott Pilgrim vs. the World: The Game è stato lanciato nell'agosto 2010, contemporaneamente alla prima del film. È stato rimosso dalle vetrine digitali nel dicembre 2014, rendendolo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020)vs. the: The, l'adattamento videoludico del film omonimo, è stato rimosso dai negozi digitali nel 2014, ma sei anni dopo, il gioco sta tornando. Ubisoft ha annunciato chevs. the: Theuscirà il 14 gennaio. Sarà disponibile su Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Windows e Xbox One, e lanciato in versione digitale. Ubisoft non ha attualmente detto se verrà lanciato anche una versione fisica.vs. the: Theè stato lanciato nell'agosto 2010, contemporaneamente alla prima del film. È stato rimosso dalle vetrine digitali nel dicembre 2014, rendendolo ...

