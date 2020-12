Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)DEL 5 DICEMBREORE 10:20 UMBERTO VERINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO AL CONSUETO APPUNTAMENTO OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1– NAPOLI SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E IL CASELLO DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DOVE NUOVAMENTE UN INCIDENTE IN USCITA DAPROVOCA CODE TRA IL GRA E IL CIMITERO FLAMINIO ANCORA UN INCIDENTE SULLAFIUMICINO CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI AL MOMENTO LA LINEA TRAM 2 E 3 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERA TRATTA MENTRE ...