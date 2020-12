Migranti: Salvini, 'io a processo e bimbo disabile in hotspot' (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Io sabato prossimo tornerò in Tribunale a Catania per un 'sequestro' di persona che non ha causato morti, feriti o problemi, men che meno a dei bambini. A questo governo invece tutto è permesso?!”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la notizia di un bimbo disabile nell'hotspot di Pozzallo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Io sabato prossimo tornerò in Tribunale a Catania per un 'sequestro' di persona che non ha causato morti, feriti o problemi, men che meno a dei bambini. A questo governo invece tutto è permesso?!”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo, commentando la notizia di unnell'di Pozzallo.

Le migranti rimaste senza protezione umanitaria a causa dei decreti Salvini, le ragazze in situazione di prostituzione forzata, le lavoratrici straniere sfruttate nel settore agricolo «sono particolar ...

