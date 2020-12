Maltempo | Brennero inagibile a causa delle forti nevicate

(Di sabato 5 dicembre 2020) commenta instagram A, ilrisultaper chi arriva da sud. Nella serata l'autostrada A22 è stata chiusa in direzione nord tra Vipiteno ed ilper ...

Agenzia ANSA

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - A causa delle forti nevicate, il Brennero risulta attualmente inagibile per chi arriva da sud. In serata l'autostrada A22 è stata chiusa in direzione nord tra Vipiteno ed il ...

Il blocco in carreggiata nord. Anche la statale, nello stesso tratto, non è percorribile in entrambe le direzioni di marcia

