De Luca dice che le regioni falsano i dati sulle terapie intensive «per far abbassare la percentuale dei ricoverati»

«In Italia i dati sono clamorosamente falsati, ci soni regioni che tramettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per far abbassare la percentuale dei ricoverati in intensiva. Abbiamo chiesto al ministero della Salute quale sia il dato reale delle terapie intensive disponibili e quale la differenza tra tamponi veri e falsi. Noi facciamo 25mila-35mila tamponi molecolari, veri, non test truffa». È quanto ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta settimanale su Facebook per dare aggiornamenti sulla situazione legata all'epidemia da Covid-19 in Campania. «Vedrete, nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso

