Covid, “curva decessi in calo da Natale”. Ecco perché (Di sabato 5 dicembre 2020) e quali scenari potrebbero paventarsi tra fine anno e l’inizio del nuovo Secondo l’Ihme, istituto Usa finanziato da Bill Gates, i morti per Covid a gennaio potrebbero raggiungere quota 90 mila. Per vedere finalmente un calo bisognerà attendere ancora alcuni giorni, perché pare che il numero L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) e quali scenari potrebbero paventarsi tra fine anno e l’inizio del nuovo Secondo l’Ihme, istituto Usa finanziato da Bill Gates, i morti pera gennaio potrebbero raggiungere quota 90 mila. Per vedere finalmente unbisognerà attendere ancora alcuni giorni,pare che il numero L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - Agenzia_Ansa : #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid_19 a #Natale il coprifuoco resta alle 22. Lo afferma la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa #ANSA - GaucheMafia2 : RT @RadioSavana: Conte parla del vaccino Covid e ufficializza la dittatura sanitaria: 'Se noi siamo in una condizione di gestire la curva d… - infotemporeale : Covid, scende la curva dei contagi in Provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “curva Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera