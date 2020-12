Mauro Corona tuona su Franco Di Mare | nuovo e duro sfogo dello scrittore

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Lotrentino non le manda a dire al direttore di Rai3,Di, e ancora una volta chiede che il veto sul suo nome possa essere tolto per poter ritornare a CartaBianca, al fianco della sua "Bianchina". L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Fra poco in diretta su Rai Tre da Bianca Berlinguer a #Cartabianca, mi mancherà l'amico Mauro Corona! Manca Mauro Corona qua, portavoce della Montagna. Lo leggo e lo saluto. Spero che torni :) '#DiMare? Invidioso'. #Corona vuota il sacco sulla cacciata da #CartaBianca, il ruolo del 'premio Bancarella'.

Lo scrittore trentino non le manda a dire al direttore di Rai3, Franco Di Mare, e ancora una volta chiede che il veto sul suo nome possa essere tolto per poter ritornare a CartaBianca, al fianco della ...Mauro Corona non accetta l'esclusione dalla Rai dopo il battibecco avuto con Bianca Berlinguer (lo stesso in cui lo scrittore definì la ...