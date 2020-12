L’ora della Brexit si avvicina. Ma l’accordo è in alto mare (Di sabato 5 dicembre 2020) Tra 26 giorni la Gran Bretagna lascia definitivamente l’Unione europea. Dopo più di tre anni di negoziato, non c’è ancora un accordo sulla “relazione futura” tra Londra e i 27. Lo spettro di un no deal si concretizza. Negli ultimi 30 giorni le trattative si sono intensificate, senza interruzioni. «Siamo alla fine della maratona, probabilmente al chilometro 40» (su 42,2), descrive Stefaan de Runck, consigliere del negoziatore europeo Michel Barnier (che a gennaio, tanto per aumentare la confusione, andrà in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 dicembre 2020) Tra 26 giorni la Gran Bretagna lascia definitivamente l’Unione europea. Dopo più di tre anni di negoziato, non c’è ancora un accordo sulla “relazione futura” tra Londra e i 27. Lo spettro di un no deal si concretizza. Negli ultimi 30 giorni le trattative si sono intensificate, senza interruzioni. «Siamo alla finemaratona, probabilmente al chilometro 40» (su 42,2), descrive Stefaan de Runck, consigliere del negoziatore europeo Michel Barnier (che a gennaio, tanto per aumentare la confusione, andrà in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

sole24ore : L’Onu ha riconosciuto le proprietà terapeutiche della cannabis. Cosa accade ora?? - borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - ilfoglio_it : Dopo Di Maio, ora anche Tridico certifica i flop del reddito di cittadinanza e si rimangia le sue teorie fantasiose… - KasiGiulia : Allora ora dico come l’ho vista io, magari sbagliando però la dico. Eli dopo essere uscita ha rivisto la vera norma… - sersky8 : RT @gladiatoremassi: Gli #Italiani tutti chiedono le dimissioni della #meloni. Dopo 30 anni seduta su quella poltrona e non solo, visto la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ora della SuperServer a 4 socket Supermicro di classe enterprise ora certificato per carichi di lavoro SAP e Oracle Fortune Italia