Inchiesta su morte neonata malnutrita: il cordoglio del sindaco di Angri (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Sarà un’Inchiesta che vede al lavoro i carabinieri e la procura di Nocera Inferiore a fare luce sulla morte di una neonata, di solo un mese di vita, avvenuta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Residenti ad Angri, i genitori hanno portato la bimba al pronto soccorso venerdì scorso dove è stato deciso il ricovero in Terapia intensiva neonatale. Ai medici la bimba è apparsa subito malnutrita ed anche la mamma avrebbe ammesso difficoltà a farla attaccare al seno. A causare la morte sarebbe stato un arresto cardiaco. Ora la salma è stata sequestrata per consentire tutte le indagini. “Una notizia che sconvolge nel profondo un’intera comunità, che piange con tanta sofferenza nel cuore un piccolo Angelo di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sarà un’che vede al lavoro i carabinieri e la procura di Nocera Inferiore a fare luce sulladi una, di solo un mese di vita, avvenuta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Residenti ad, i genitori hanno portato la bimba al pronto soccorso venerdì scorso dove è stato deciso il ricovero in Terapia intensivale. Ai medici la bimba è apparsa subitoed anche la mamma avrebbe ammesso difficoltà a farla attaccare al seno. A causare lasarebbe stato un arresto cardiaco. Ora la salma è stata sequestrata per consentire tutte le indagini. “Una notizia che sconvolge nel profondo un’intera comunità, che piange con tanta sofferenza nel cuore un piccolo Angelo di ...

