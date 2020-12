"Falcone non merita tutela...". Sentenza choc in Germania (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roberto Chifari Per il tribunale tedesco, il nome di Falcone non merita tutela. Con questa motivazione è stato rigettato il ricorso presentato dalla sorella di Falcone in merito all'utilizzo della loro immagine accanto a Don vito Corleone in una pizzeria di Francoforte A Francofonte in Germania, il proprietario di una pizzeria ha chiamato la sua attività "Falcone e Borsellino". All'interno c'è l'iconica immagine dei due magistrati ritratti dal fotografo Tony Gentile e accanto c'è la foto di Don Vito Corleone, il protagonista della saga cinematrografica del Padrino. L'indignazione per quell'accostamento quanto meno fuori luogo ha portato la sorella del giudice Falcone, Maria, a fare ricorso al tribunale per l'uso distorto delle immagini e dei nomi di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roberto Chifari Per il tribunale tedesco, il nome dinon. Con questa motivazione è stato rigettato il ricorso presentato dalla sorella diin merito all'utilizzo della loro immagine accanto a Don vito Corleone in una pizzeria di Francoforte A Francofonte in, il proprietario di una pizzeria ha chiamato la sua attività "e Borsellino". All'interno c'è l'iconica immagine dei due magistrati ritratti dal fotografo Tony Gentile e accanto c'è la foto di Don Vito Corleone, il protagonista della saga cinematrografica del Padrino. L'indignazione per quell'accostamento quanto meno fuori luogo ha portato la sorella del giudice, Maria, a fare ricorso al tribunale per l'uso distorto delle immagini e dei nomi di ...

repubblica : Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela - F_DUva : Le sentenze, anche quelle degli altri Paesi, si accettano sempre. Se del caso, si contestano nelle sedi opportune.… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: ??La Germania non si smentisce mai. Tribunale tedesco: ‘No tulela per i nomi di Falcone e Borsellino’ - publish70628725 : “Falcone non merita tutela…”. Sentenza choc in Germania - sacspo : MAFIA: TRIBUNALE TEDESCO, NOME FALCONE NON MERITA TUTELA -