F.1, prove libere in Bahrain: Russel non fa rimpiangere Hamilton, è suo il miglior tempo (Di venerdì 4 dicembre 2020) E adesso si dirà che la monoposto di Hamilton chiunque la guida vince e che non è tutto merito del pilota. Sì perchè dopo l'exploit di George Russell, sostituto di Hamilton sulla Mercedes nel replay del Bahrain, che ha chiuso al comando le prime libere in 0.54.546, molti penseranno che la monoposto nera numero 44 sia un bolide che basta tenere lo sterzo dritto per vincere. Velocità super sul quasi ovale di Sakhir per Russel che ha preceduto Verstappen secondo, poi Albon e Bottas. Ottava la prima delle Ferrari con Vettel, mentre Leclerc chiude decimo. Si torna in pista alle 18.30 per le FP2. In Formula 2 si assegna il titolo: ITA Sport Press.

