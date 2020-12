Dalla in via d’Azeglio | Bosso in via Petroni | il Natale bolognese s’illumina delle sue stelle

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) BOLOGNA – Si sono accese alle 17, senza una vera cerimonia a causa delle restrizioni anti-Covid, ma hanno comunque prevedibilmente attirato l'attenzione dei bolognesi le nuove luminarie di via D'Azeglio dedicate (di nuovo) ai versi di Lucio Dalla in occasione della festività natalizie. La prima installazione fu due anni fa e riportava il testo di 'Caro amico ti scrivo', poi fu la volta di 'Nessuno vuol essere Robin' di Cesare Cremonini. Oggi tornano i versi del cantautore bolognese proprio nella strada in cui visse, ma questa volta del testo di un altro grande successo, 'Futura'. IN SEGUITO SI TERRÀ L'ASTA BENEFICA