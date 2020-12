Nuovo DPCM | per l’Università esami e lauree potrebbero svolgersi in presenza

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - sarina1996 : Oggi esce il nuovo DPCM #COVID19 #Dpcm - periodicodaily : Scontro sul nuovo Dpcm tra governo e Valle D'Aosta #Dpcm -

2' di lettura 03/12/2020 - In attesa del nuovo DPCM che sarà varato entro la giornata del 3 dicembre e che disciplinerà le aperture di bar, ristoranti nel periodo natalizio, il Consiglio del Ministri ...La bozza: la notte del 31 divieto di circolazione dalle 22 alle 7. Cenone in camera per chi è in albergo. Sci vietato, la stagione riparte il 7 gennaio. Restano zona arancione e zona rossa.