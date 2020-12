Il fisco italiano prosegue la partita col morto Maradona. Ma è mistero sul tesoro e sul debito di Diego (Di giovedì 3 dicembre 2020) Undici figli, cinque ufficiali, sei presunti, settantacinque milioni di euro di patrimonio, quaranta (0 forse sette) di debito col fisco italiano, che forse saranno imputati agli eredi, Diego Maradona jr in testa. Il Pibe de Oro se n’è andato seminando non più avversari ma tanti, tantissimi dubbi, sia sulla sua morte, su cui la polizia indaga, sia sul suo patrimonio economico, sul quale, dal 1991, l’Agenzia delle Entrate ha messo gli a seguito di un contenzioso tributario che vede Maradona nello scomodo ruolo di evasore.Innocente evasore, secondo molti, visto che la stessa fattispecie i suoi compagni di squadra, Careca e Alemano, furono assolti e Diego ebbe la sola colpa di non essersi difeso nei termini previsti, come ha cercato di spiegare il libro del 2006 “L’oro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Undici figli, cinque ufficiali, sei presunti, settantacinque milioni di euro di patrimonio, quaranta (0 forse sette) dicol, che forse saranno imputati agli eredi,jr in testa. Il Pibe de Oro se n’è andato seminando non più avversari ma tanti, tantissimi dubbi, sia sulla sua morte, su cui la polizia indaga, sia sul suo patrimonio economico, sul quale, dal 1991, l’Agenzia delle Entrate ha messo gli a seguito di un contenzioso tributario che vedenello scomodo ruolo di evasore.Innocente evasore, secondo molti, visto che la stessa fattispecie i suoi compagni di squadra, Careca e Alemano, furono assolti eebbe la sola colpa di non essersi difeso nei termini previsti, come ha cercato di spiegare il libro del 2006 “L’oro ...

ilfoglio_it : Condannato a pagare 40 milioni di euro, braccato dai finanzieri, offeso da media e politici. Ma #Maradona era innoc… - reportrai3 : Diego Armando #Maradona è morto all'età di 60 anni per un arresto cardiorespiratorio. Nel 2014 fu intervistato dal… - Daniele_B2 : RT @Moonlightshad1: Dice Forbes, la prestigiosa rivista di economia americana, che 36 italiani hanno 130 miliardi di patrimonio che non ris… - Simo07827689 : RT @Moonlightshad1: Dice Forbes, la prestigiosa rivista di economia americana, che 36 italiani hanno 130 miliardi di patrimonio che non ris… - max_free_ : RT @Moonlightshad1: Dice Forbes, la prestigiosa rivista di economia americana, che 36 italiani hanno 130 miliardi di patrimonio che non ris… -

Ultime Notizie dalla rete : fisco italiano Maradona e il fisco italiano: una never ending “telenovela”? We Wealth Didattica a distanza e smart working, due facce della stessa medaglia

La didattica a distanza (Dad) non piace a al 75% degli studenti. Al contrario, lo smart working è desiderato da tre lavoratori su quattro.

Il carico fiscale in Italia cresce al 42,4% del Pil: quinto peggior Paese Ocse

Prima la Danimarca, al 33,8% la media Ocse. In Italia pesano le imposte sui redditi personali e la previdenza. Timori sugli effetti Covid ...

La didattica a distanza (Dad) non piace a al 75% degli studenti. Al contrario, lo smart working è desiderato da tre lavoratori su quattro.Prima la Danimarca, al 33,8% la media Ocse. In Italia pesano le imposte sui redditi personali e la previdenza. Timori sugli effetti Covid ...