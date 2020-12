GF Vip | Mercedesz Henrger contro Selvaggia Roma | “Va appresso ai ragazzi fidanzati”

Leggi su leggilo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) GF Vip:ha creato molte polemiche con il suo ingresso nella casa. Per lei ci sono le critiche anche diHenger Nella casa più spiata d’Italia non mancano le polemiche che si riferiscono ai concorrenti in gioco. Non ci sono solo scaramucce ed alterchi tra i concorrenti in gioco, ma spesso i L'articolo proviene da Leggilo.org.