DS 4 - Primo sguardo alla segmento C

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La DS ha svelato alcune delle caratteristiche della nuova DS 4 in anticipo rispetto al suo debutto sul mercato, che avverrà nel 2021. La vettura, quarto modello del brand dopo DS 3 Crossback, DS 7 Crossback e DS 9, tornerà a presidiare ilC. Il comunicato è accompagnato anche da alcune immagini che mostrano le proporzioni della vettura, che appare come un mix tra crossover e hatchback con passaruota molto marcati e coda sfuggente. Subito ibrida plug-in. La nuova DS 4 sfrutterà la variante evoluta della piattaforma Emp2, aprendo così all'elettrificazione grazietecnologia E-Tense. La DS, infatti, ha già confermato che sarà disponibile il powertrain ibrido plug-in da 225 CV disponibile sulla DS 7 e sulla DS 9; la struttura modulare garantirà inoltre un'ottimizzazione delle masse e del confort. La DS 4 sarà anche molto originale nelle ...

La Casa francese ha svelato in anteprima alcune caratteristiche e tecnologie della vettura che arriverà nel 2021 e sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in ...