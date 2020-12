Amici 20: La Scelta Di Maria De Filippi Contestata Dal Popolo Del Web!! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Amici 20: nella nuova edizione di Amici verrà inserita una nuova figura, quella del consulente musicale. A rappresentarla ci sarà una vecchia conoscenza del talent. Ecco di chi si tratta… La ventesima edizione di Amici è appena iniziata ma, nonostante questo, ha già fatto molto parlare di sé. Questo grazie agli ingressi di Lorella Cuccarini e Arisa, che hanno riscosso il favore ed il consenso del pubblico. Nelle prossime puntate verrà introdotta, però, una nuova figura che sarà rappresentata da un ex vincitore del talent. Ecco di che cosa si tratta. Amici 20: Alberto Urso sarà consulente musicale! La ventesima edizione di Amici sembra avere in serbo moltissime novità. Infatti, al di là dei giudici e del nuovo meccanismo con il quale i ragazzi possono prendere possesso del banco, il pubblico dovrà ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 3 dicembre 2020)20: nella nuova edizione diverrà inserita una nuova figura, quella del consulente musicale. A rappresentarla ci sarà una vecchia conoscenza del talent. Ecco di chi si tratta… La ventesima edizione diè appena iniziata ma, nonostante questo, ha già fatto molto parlare di sé. Questo grazie agli ingressi di Lorella Cuccarini e Arisa, che hanno riscosso il favore ed il consenso del pubblico. Nelle prossime puntate verrà introdotta, però, una nuova figura che sarà rappresentata da un ex vincitore del talent. Ecco di che cosa si tratta.20: Alberto Urso sarà consulente musicale! La ventesima edizione disembra avere in serbo moltissime novità. Infatti, al di là dei giudici e del nuovo meccanismo con il quale i ragazzi possono prendere possesso del banco, il pubblico dovrà ...

