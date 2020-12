Uomini e Donne: Nilufar Addati appare diversa ai fan (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La pallavolista e web influencer Valentina Vignali e l’ex tronista e precedentemente corteggiatrice, Nilufar Addati, sono molto amiche. Trascorrono sempre molto tempo insieme e uno degli ultimi video pubblicati, nel quale appaiono insieme, i fan hanno notato qualcosa di strano e di diverso. Scopriamo insieme di cosa si tratta. IL VIDEO DI VALENTINA VIGNALI E L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La pallavolista e web influencer Valentina Vignali e l’ex tronista e precedentemente corteggiatrice,, sono molto amiche. Trascorrono sempre molto tempo insieme e uno degli ultimi video pubblicati, nel quale appaiono insieme, i fan hanno notato qualcosa di strano e di diverso. Scopriamo insieme di cosa si tratta. IL VIDEO DI VALENTINA VIGNALI E L'articolo

MinisteroDifesa : Per il piano distribuzione #vaccini le #ForzeArmate daranno il loro prezioso contributo. Fin da inizio pandemia don… - carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - VentagliP : RT @SoniaSamoggia: #OkBoomers #VentagliDiParole Sono simpatica alle donne, perché loro sono simpatiche a me. Dagli uomini mi aspetto semp… - sansa_lm : RT @anxietyball19: La fiera del ridicolo sono quelli che pensano che frasi come: 'vorrei una casa di sole donne' 'dobbiamo spalleggiarci co… -