Pago a Sanremo 2021 | dopo Tale e Quale l’annuncio | “E’ il mio sogno”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), sembra proprio che il cantante si sia candidato alla prossima edizione del Festival mandando il brano al direttore artistico. foto facebookSi torna a parlare del Festival die nello specifico di uno dei suoi possibili protagonisti, stiamo parlando del cantante sardo reduce dalla vittoria dell’ultima edizione dishow su Rai Uno. Il giovane che in passato è stato al centro del gossip per la sua tormentata storia d’amore con Serena Enardu è pronto a mettersi in gioco dal punto di vista professionale e sentimenammettendo di aver completamente voltato pagina. “Aspetto l’amore, quello vero, quello che io definisco di piombo e che non mi faccia più vagabondare” e nel frattempo punta tutto sulla sua carriera e ...