L'ultimo anno sta volgendo al termine portando con sé una serie di tragici avvenimenti. Adesso è l'amatissima Cristina D'Avena a dover fare i conti con una drammatica perdita, un Lutto che probabilmente l'ha colta di sorpresa e destabilizzata. La celebre voce delle sigle italiane ha dovuto dire addio ad un uomo molto importante che in parte ha rappresentato il suo periodo di esordio in tv. Cristina D'Avena con questo tristissimo Lutto sta simbolicamente salutando un capitolo importante della sua esistenza. Quest'uomo non ha solo rappresentato una fase fondamentale della sua carriera ma anche una figura paterna. Si tratta di Enrico Bertorelli. La tragica notizia è arrivata dal suo affollato profilo Instagram, che conta quasi mezzo milione di follower, tutti pronti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per Carmine e Alessandro, morti per Covid a 40 anni. Erano di Ottaviano e Bacoli Fanpage.it Lutto a Cento, carabiniere muore a 55 anni

Era ricoverato dal 24 novembre per una polmonite bilaterale da Covid, da qualche giorno aveva smesso di rispondere alle cure. Lascia moglie e due figli, ma l’intera famiglia allargata ...

Lutto per Cristina D’Avena, per lei un dolore troppo grande: “È mancato oggi”

Cristina D'Avena affida ai social il suo dolore con immagini che la vedono coinvolta. "Sei stato una persona fantastica. Ciao..." ...

