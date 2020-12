Germania: c’era gente che volava investita da un Suv, anche una piccola di 9 mesi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Germania rivive l’incubo di Berlino del 2016 e fa i conti con i morti a Treviri. Cinque per ora le vittime ufficiali. La Germania è in lutto ed è spaventata. Rivive i drammatici momenti del 2016 quando a Berlino, in un mercatino di Natale, un tunisino si lanciò con un camion sulla folla: ci furono 12 morti e 56 feriti. Ieri, 1 dicembre, a Treviri la scena si è ripetuta, questa volta è stata una Range Rover impazzita a travolgere cose e persone. Ha distrutto la vita di cinque persone, una bambina di 9 mesi, una 25enne e tre adulti. Questa volta sembra non esserci però una matrice terroristica. Il 51enne responsabile della strage è stato subito arrestato. Pare fosse un senzatetto che viveva in auto da qualche giorno, era ubriaco. La sua follia è al vaglio degli inquirenti, l’uomo non ha precedenti penali e abita ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Larivive l’incubo di Berlino del 2016 e fa i conti con i morti a Treviri. Cinque per ora le vittime ufficiali. Laè in lutto ed è spaventata. Rivive i drammatici momenti del 2016 quando a Berlino, in un mercatino di Natale, un tunisino si lanciò con un camion sulla folla: ci furono 12 morti e 56 feriti. Ieri, 1 dicembre, a Treviri la scena si è ripetuta, questa volta è stata una Range Rover impazzita a travolgere cose e persone. Ha distrutto la vita di cinque persone, una bambina di 9, una 25enne e tre adulti. Questa volta sembra non esserci però una matrice terroristica. Il 51enne responsabile della strage è stato subito arrestato. Pare fosse un senzatetto che viveva in auto da qualche giorno, era ubriaco. La sua follia è al vaglio degli inquirenti, l’uomo non ha precedenti penali e abita ...

albemutti : @90ordnasselA Ha messo l’unica formazione possibile e per fortuna non c’era il suo amico Arturito a passeggiare per… - Gaebaldi : Germania: sale a 5 numero morti a Treviri, arrestato era ubriaco Aggiornamento: ore 21.50 Non c'è ancora una spiega… - luipanfilibreda : a #cartabianca c'è il fenomeno #Salvini che adesso prende come esempio la #germania. fino a un mese fa la #Merkel e… - simshine95 : @pisto_gol Mi chiedo quando cominceranno a dare qualche premio anche a Neuer che non ha solo vinto, da capitano, tu… - SergioSierra67 : Cabrini ha purè sbagliato il rigore nella finale dì Italia Germania ... meno male c'era Paolo Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Germania c’era Mercado Mortuary EquipmentÃ, 2020, impacto de COVID-19, tamaño de la industria, tendencias, crecimiento global, información y pronóstico Informe de investigación 2024 Egitto Today News