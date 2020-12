Fiorentina: assalto a Piatek per gennaio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il delicato momento fin qui vissuto dalla Fiorentina in campionato con 8 punti e in 9 partite, e il cambio allenatore che non ha ancora dato gli effetti sperati ad una squadra che sta dimostrando grosse lacune in zona goal, spingono la dirigenza viola a ricercare per gennaio un attaccante in grado di fare la differenza. La Fiorentina può prendere Piatek? Visto l’inconsistenza degli attuali attaccanti in rosa, Vlahovic, Cutrone e Kouame, autori di appena 2 goal, i vertici della società stanno sondando il mercato per ingaggiare un profilo più esperto. In estate ci sono stati contatti con Dzeko, Belotti, Milik e Mandzukic, ma nessuno di questi è sbarcato a Firenze. Nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di Piatek, ex Milan, attualmente all’Hertha Berlino. I tedeschi hanno richiesto 27 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il delicato momento fin qui vissuto dallain campionato con 8 punti e in 9 partite, e il cambio allenatore che non ha ancora dato gli effetti sperati ad una squadra che sta dimostrando grosse lacune in zona goal, spingono la dirigenza viola a ricercare perun attaccante in grado di fare la differenza. Lapuò prendere? Visto l’inconsistenza degli attuali attaccanti in rosa, Vlahovic, Cutrone e Kouame, autori di appena 2 goal, i vertici della società stanno sondando il mercato per ingaggiare un profilo più esperto. In estate ci sono stati contatti con Dzeko, Belotti, Milik e Mandzukic, ma nessuno di questi è sbarcato a Firenze. Nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di, ex Milan, attualmente all’Hertha Berlino. I tedeschi hanno richiesto 27 ...

