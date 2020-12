The Flash, George Clooney non sarà ancora Batman: "Non hanno richiesto i miei capezzoli" (Di martedì 1 dicembre 2020) George Clooney torna a fare ironia sul suo Batman e sui suoi famigerati capezzoli di fronte all'ipotesi di comparire di nuovo nei panni del supereroe nel film su The Flash. George Clooney ha fornito una risposta esilarante a chi gli chiedeva se farà ritorno nei panni di Batman nel film su The Flash spiegando che la produzione non avrebbe richiesto i suoi capezzoli, allusione agli strani costumi indossati nel film di Joel Schumacher. George Clooney ha interpretato il ruolo di Batman in una sola occasione, nel 1997, in Batman & Robin senza lasciare un ricordo particolarmente buono di sé né del film tra i fan. Naturalmente il divo ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020)torna a fare ironia sul suoe sui suoi famigeratidi fronte all'ipotesi di comparire di nuovo nei panni del supereroe nel film su Theha fornito una risposta esilarante a chi gli chiedeva se farà ritorno nei panni dinel film su Thespiegando che la produzione non avrebbei suoi, allusione agli strani costumi indossati nel film di Joel Schumacher.ha interpretato il ruolo diin una sola occasione, nel 1997, in& Robin senza lasciare un ricordo particolarmente buono di sé né del film tra i fan. Naturalmente il divo ha ...

George Clooney ha spiegato ad Empire quali siano le sue chance di tornare a vestire i panni di Batman alias Bruce Wayne in The Flash, insieme a Ben Affleck e Michael Keaton.

