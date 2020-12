L’hard fork Thanos provoca un aumento dell’hash rate di Ethereum Classic (ETC) (Di martedì 1 dicembre 2020) Ethereum Classic (ETC) ha recentemente visto un’implementazione di successo delL’hard fork Thanos. Il tutto è stato effettuato solo pochi giorni fa, il 29 novembre. È interessante notare che L’hard fork è stato seguito da un aumento significativo dell’hash rate della blockchain ETC. L’hard fork di Thanos è stata una mossa importante per Ethereum Classic, poiché ha aumentato la sicurezza di rete del progetto. Dopo l’hacking di ETC all’inizio di quest’anno, il nuovo hard fork aveva lo scopo di aumentare l’hash rate del progetto, rendendolo così meno vulnerabile agli attacchi del 51%. A quanto pare, ... Leggi su invezz (Di martedì 1 dicembre 2020)(ETC) ha recentemente visto un’implementazione di successo del. Il tutto è stato effettuato solo pochi giorni fa, il 29 novembre. È interessante notare cheè stato seguito da unsignificativodella blockchain ETC.diè stata una mossa importante per, poiché ha aumentato la sicurezza di rete del progetto. Dopo l’hacking di ETC all’inizio di quest’anno, il nuovo hardaveva lo scopo di aumentare l’hashdel progetto, rendendolo così meno vulnerabile agli attacchi del 51%. A quanto pare, ...

SatOshoNakabot : RT @ITCointelegraph: L'aggiornamento 'Thanos' di Ethereum Classic permetterà di fare mining con schede grafiche da 4GB di VRAM per molti al… - CyberAlchemistZ : #EthereumClassic prepara l'hard fork #Thanos per facilitare il #Mining con GPU più datate - InvestingItalia : Ethereum Classic prepara l'hard fork 'Thanos' per facilitare il mining con GPU più datate - - lecriptovalute : RT L'aggiornamento 'Thanos' di Ethereum Classic permetterà di fare mining con schede grafiche da 4GB di VRAM per mo… - ITCointelegraph : L'aggiornamento 'Thanos' di Ethereum Classic permetterà di fare mining con schede grafiche da 4GB di VRAM per molti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’hard fork HTTP/1.1 Server Too Busy