Le linee guida per curare a casa un paziente Covid

AGI - L'indispensabile saturimetro per monitorare l'ossigenazione del sangue, terapie sintomatiche come il paracetamolo, evitare antibiotici ed eparina ma anche i farmaci su cui tanto si era sperato nelle prime fasi, dall'idrossiclorochina agli integratori come la lattoferrina. Sono state diffuse dal ministero della Salute le attese 'indicazioni sulla Gestione Domiciliare dei Pazienti con Infezione da Sars-Cov-2', inviate oggi con una circolare ai principali stakeholders e pubblicate anche sul sito della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici. "Anche in occasione di questa seconda ondata pandemica - scrive il ministero - esiste la necessità di razionalizzare le risorse al fine di poter garantire la giusta assistenza a ogni singolo cittadino in maniera commisurata alla gravità del quadro clinico". Una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi "consente di attuare un flusso ...

