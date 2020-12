Inter, Conte: “Vittoria da squadra vera. Siamo vivi, ma dobbiamo crescere” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Inter riesce a superare il Borussia Monchengladbach per 3-2. Con questo risultato i nerazzurri riaprono il discorso qualificazione, portandosi a soli due punti dall'ultimo posto utile per arrivare agli ottavi.LE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Se non si è una squadra vera, non si vince contro questo Borussia che è in un ottimo momento di forma. Secondo me abbiamo fatto una partita importante. Potevamo evitare sofferenze inutili, ma abbiamo affrontato una squadra forte. Siamo vivi nel nostro girone e questa è la cosa più importante. Quando c'è questo spirito di gruppo, diventiamo pericolosi per gli avversari. Quello che chiedo ai ragazzi è una crescita di responsabilità. Solo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'riesce a superare il Borussia Monchengladbach per 3-2. Con questo risultato i nerazzurri riaprono il discorso qualificazione, portandosi a soli due punti dall'ultimo posto utile per arrivare agli ottavi.LE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Se non si è una, non si vince contro questo Borussia che è in un ottimo momento di forma. Secondo me abbiamo fatto una partita importante. Potevamo evitare sofferenze inutili, ma abbiamo affrontato unaforte.nel nostro girone e questa è la cosa più importante. Quando c'è questo spirito di gruppo, diventiamo pericolosi per gli avversari. Quello che chiedo ai ragazzi è una crescita di responsabilità. Solo ...

