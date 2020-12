Uomini e Donne oggi 30 novembre: le anticipazioni del Trono over e del Trono Classico (Di lunedì 30 novembre 2020) Torna Uomini e Donne come ogni lunedì e torna anche Gemma Galgani al centro dello studio. La dama torinese, da sempre protagonista indiscussa del programma di Maria De Filippi, in queste ultime settimane non è stata coinvolta come al solito. Nella puntata di oggi, come svelano le anticipazioni del 30 novembre, Gems dovrebbe tornare protagonista. La donna sta frequentando due cavalieri: Biagio e Maurizio. Con entrambi le cose vanno a gonfie vele. Con Biagio la conoscenza dura da un po’ e procede spedita. Stessa cosa dicasi per Maurizio, con cui la dama ha instaurato un rapporto di complicità spinta fino al bacio. Come rivelano le anticipazioni della puntata di oggi, infatti, dovrebbe andare in onda l’esterna tra i due, culminata con un bacio a seguito di una serata ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 novembre 2020) Tornacome ogni lunedì e torna anche Gemma Galgani al centro dello studio. La dama torinese, da sempre protagonista indiscussa del programma di Maria De Filippi, in queste ultime settimane non è stata coinvolta come al solito. Nella puntata di, come svelano ledel 30, Gems dovrebbe tornare protagonista. La donna sta frequentando due cavalieri: Biagio e Maurizio. Con entrambi le cose vanno a gonfie vele. Con Biagio la conoscenza dura da un po’ e procede spedita. Stessa cosa dicasi per Maurizio, con cui la dama ha instaurato un rapporto di complicità spinta fino al bacio. Come rivelano ledella puntata di, infatti, dovrebbe andare in onda l’esterna tra i due, culminata con un bacio a seguito di una serata ...

