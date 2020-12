Su Amazon è in vendita un libro “particolare” su Matteo Salvini: 110 pagine completamente bianche (Di lunedì 30 novembre 2020) Un libro su Matteo Salvini… con 110 pagine bianche. “Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione” è disponibile su Amazon a 7,58 euro fin dal febbraio 2019, ma solo nelle ultime ore si è scoperto che all’interno del volume non c’è scritto nulla. Almeno da quello che commentano gli utenti che l’hanno acquistato la burla è servita. L’autore, inventato, si chiama Alex Green che come scherzosa specifica ulteriore ha quella di “analista politico”. Inoltre nella descrizione del prodotto c’è già aria di boutade: “Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Unsu… con 110. “Perchémerita fiducia rispetto e ammirazione” è disponibile sua 7,58 euro fin dal febbraio 2019, ma solo nelle ultime ore si è scoperto che all’interno del volume non c’è scritto nulla. Almeno da quello che commentano gli utenti che l’hanno acquistato la burla è servita. L’autore, inventato, si chiama Alex Green che come scherzosa specifica ulteriore ha quella di “analista politico”. Inoltre nella descrizione del prodotto c’è già aria di boutade: “Questoè pieno divuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questoper gli ...

