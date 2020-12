Maradona, giallo. Nuovi retroscena, infermiera: “Cadde e batté la testa” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il decesso del campione argentino si infittisce di punti oscuri e misteri. Le rivelazioni dell'infermiera che lo ha assistito negli ultimi giorno L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 30 novembre 2020) Il decesso del campione argentino si infittisce di punti oscuri e misteri. Le rivelazioni dell'che lo ha assistito negli ultimi giorno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

sportli26181512 : Maradona, il giallo della caduta: 'Ha picchiato la testa e non è stato portato in ospedale'. Ed è guerra per l'ered… - cmdotcom : #Maradona , altro giallo: 'Era caduto una settimana prima di morire, ha picchiato la testa e non è stato portato in… - storie_italiane : Il giallo della morte di #Maradona. Ecco la telefonata del medico al 911 @eleonoradaniele #storieitaliane - NapoliToday : #Cronaca Morte di Maradona, il giallo della telefonata al 118: l'audio - entenkwkm : ?Popular No.1 Topics in Italy!? #Diego_Maradona #Hugo_Maradona #Mediaset MARADONA E' GIALLO SULLA MORTE/ Il fratello Hugo: “no -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona giallo HTTP/1.1 Server Too Busy