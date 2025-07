Valmarecchia protagonista a Linea Verde Estate del 13 luglio: un affascinante viaggio tra boschi, colline e sapori autentici. La regione, incastonata tra Emilia Romagna, Toscana e Marche, svela i suoi tesori nascosti, tra tradizioni enogastronomiche e paesaggi da cartolina. Questa puntata ci invita a scoprire le meraviglie di Valmarecchia e a vivere un’esperienza ricca di gusto e cultura. Non perdete questa occasione di esplorare un angolo di Italia ancora tutto da scoprire.

La programmazione televisiva della domenica si arricchisce con una nuova puntata di Linea Verde Estate, trasmessa su Rai 1. La puntata, in onda a partire dalle ore 12:20 circa, propone un viaggio tra le bellezze naturali e le tradizioni enogastronomiche della regione della Valmarecchia. Questa regione, situata tra Emilia Romagna, Toscana e Marche, si distingue per i suoi paesaggi mozzafiato e per il patrimonio culturale legato alla produzione di uno dei frutti più apprezzati: la ciliegia. la scoperta della valmarecchia attraverso gli occhi di linea verde estate. Nella puntata del 13 luglio, i conduttori Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi esplorano le peculiarità di questa valle attraversata dal fiume Marecchia.