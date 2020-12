‘Gf Vip 5’ | il Codacons si scaglia contro il reality per colpa di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilsi è nuovamentetoil Grande Fratello Vip 5, questa volta a causa di una scena andata in onda che ha visto protagonistied. Qualche settimana fa, mentre giocavano al gioco della bottiglia, i due gieffini avevano dovuto pagare penitenza e lasi era messa a cavalcioni sudando luogo ad un siparietto che era stato oggetto di critiche anche da parte di Selvaggia Roma prima del suo ingresso nella Casa. Tramite il settimanale Nuovo, il presidente dell’associazione dei consumatori Carlo Rienzi ha fatto sapere: Quel siparietto fatto per pagare una penitenza al gioco della bottiglia è davvero incommentabile. Il problema è che certe cose non vanno in onda solo ...