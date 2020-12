Francesco Broccolo | virologo | afferma | Coronavirus meno contagioso

StufaMarcia1 : RT @riktroiani: Si è abbassata la carica virale del nuovo #coronavirus. Solo il 5% dei pazienti analizzati, pari al 20% dei positivi, ha un… - stregaperamor : RT @riktroiani: Si è abbassata la carica virale del nuovo #coronavirus. Solo il 5% dei pazienti analizzati, pari al 20% dei positivi, ha un… - GabrieleFigini : RT @riktroiani: Si è abbassata la carica virale del nuovo #coronavirus. Solo il 5% dei pazienti analizzati, pari al 20% dei positivi, ha un… - carlossartori19 : RT @riktroiani: Si è abbassata la carica virale del nuovo #coronavirus. Solo il 5% dei pazienti analizzati, pari al 20% dei positivi, ha un… - Elsa34477365 : RT @riktroiani: Si è abbassata la carica virale del nuovo #coronavirus. Solo il 5% dei pazienti analizzati, pari al 20% dei positivi, ha un… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Broccolo

La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia continua a scendere, ma i numeri sono ancora molto alti e indicano che si muove su un equilibrio ancora incerto, tanto che basterebbe davvero poco a [...] ...In forte scesa la carica virale nei tamponi, ossia il numero delle copie di materiale genetico del nuovo coronavirus presenti in un millilitro di materiale biologico prelevato. Come annunciato dal vir ...