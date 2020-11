Natale 2020: i regali responsabili (Di domenica 29 novembre 2020) Se c’è una cosa che abbiamo imparato da questo anno che sta per finire è che siamo connessi, gli uni agli altri e all’ambiente che ci circonda. Le nostre scelte influiscono sul pianeta e sulle persone. Non possiamo più prescindere da questa consapevolezza: quello che indossiamo ha un impatto sul mondo che abitiamo. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Se c’è una cosa che abbiamo imparato da questo anno che sta per finire è che siamo connessi, gli uni agli altri e all’ambiente che ci circonda. Le nostre scelte influiscono sul pianeta e sulle persone. Non possiamo più prescindere da questa consapevolezza: quello che indossiamo ha un impatto sul mondo che abitiamo.

Agenzia_Ansa : 'Vedo grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o peggio di non farli m… - fattoquotidiano : Mancia di Natale per i dipendenti Amazon: 300 euro lordi a testa. In tutto 420 milioni, un centesimo di quanto ha g… - petergomezblog : Locatelli: “Natale e Capodanno? Dobbiamo rinunciare a cene e feste”. Brusaferro: “Il rischio è che il contagio ripa… - aim818 : RT @artribune: Natale in anticipo. Strenne editoriali a suon di biopic - bizcommunityit : Covid, l’infermiera della foto simbolo: “Basta preoccuparsi per il Natale” -