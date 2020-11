Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Ora voglio una donna che mi rispetti, non come Ida” (Di sabato 28 novembre 2020) Un importante ritorno di fiamma quello che ha coinvolto a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, lady del parterre femminile del Trono Over. A Il Vicolo delle News Riccardo Guarnieri avrebbe raccontato di non poche novità che – assicura il magazine – “sapranno far crescere l’hype della trasmissione alle stelle”. Viene da chiedersi come la prenderà dal canto suo Ida Platano, ma per il momento entriamo nel vivo della questione e limitiamoci a capirne di più. Cosa ha raccontato stavolta Riccardo Guarnieri? Di essere sicuramente molto felice del suo ritorno da single a Uomini e Donne: “Entrare nello studio di Uomini e Donne mi provocava un po’ di ansia ma ... Leggi su gossipblog (Di sabato 28 novembre 2020) Un importante ritorno di fiamma quello che ha coinvolto ae Roberta Di Padua, lady del parterre femminile del Trono Over. A Il Vicolo delle Newsavrebbe raccontato di non poche novità che – assicura il magazine – “sapranno far crescere l’hype della trasmissione alle stelle”. Viene da chiedersila prenderà dal canto suo Ida Platano, ma per il momento entriamo nel vivo della questione e limitiamoci a capirne di più. Cosa ha raccontato stavolta? Di essere sicuramente molto felice del suo ritorno da single a: “Entrare nello studio dimi provocava un po’ di ansia ma ...

guerini_lorenzo : Oggi ho voluto dire grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa. In questi mesi così diffici… - ItaliaViva : Oggi al convegno 'La prevenzione della violenza sulle donne attraverso l'intervento sugli uomini autori di atti di… - ItaliaViva : 'Il lavoro sugli uomini maltrattanti è importante e centrale nell'obiettivo di fermare la violenza sulle donne. Ser… - isthisbicuIture : bi: im so gay voi: lmao la bi erasure è colpa vostra !!! perché dite di essere gay quando avete bifobia interiorizz… - moriggi : RT @SardoneSilvia: ?? METTONO A RISCHIO UOMINI E DONNE IN DIVISA! ?? Il #Covid, nel silenzio, contagia e uccide anche #carabinieri, #polizi… -