Silvia Toffanin si confessa: “Non è stato facile per me” (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Silvia Toffanin ha avuto modo di confessare un retroscena davvero inaspettato riguardo alla sua vita privata: ecco che cos’ha detto. Verissimo, Silvia Toffanin Silvia Toffanin, conosciuta in tutta Italia come la storica conduttrice di “Verissimo”, da anni ha fatto compagnia a milioni i telespettatori con la sua professionalità, la sua bravura e il suo grande Leggi su youmovies (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha avuto modo dire un retroscena davvero inaspettato riguardo alla sua vita privata: ecco che cos’ha detto. Verissimo,, conosciuta in tutta Italia come la storica conduttrice di “Verissimo”, da anni ha fatto compagnia a milioni i telespettatori con la sua professionalità, la sua bravura e il suo grande

jennyjufrdr8 : #gfvip NO COMMENT..... Massimiliano Morra ritratta tutto e a Verissimo confessa: «Non mi hanno mai obbligato. Devo… - 95_addicted : RT @fraversion: domani a Verissimo Silvia Toffanin intervista tra gli altri Daria Bignardi, Francesco Totti, Lapo Elkann e Giorgio Panariel… - junews24com : Lapo Elkann dice addio a Maradona: «È come se fossi morto io» - - zazoomblog : Massimiliano Morra ritratta tutto e a Verissimo confessa: Non mi hanno mai obbligato. Devo tutto alla Ares. Silvia… - DietrolaNotizia : Silvia Toffanin intervista Daria Bignardi -