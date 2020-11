Lessico famigliare

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 48 di Vanity Fair in edicola fino al 1 dicembre 2020 Non si fida facilmente, o forse per niente. Le precauzioni di Maya Hawke prima di ogni incontro hanno poco a che fare con le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, a cui comunque si è attenuta più che scrupolosamente per il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, per il film di Gia Coppola Mainstream, passato poi anche alla Festa del Cinema di Roma. Con le braccia attorno alla vita e lo sguardo a tratti assente potrebbe passare per snob, come molte figlie d’arte, ma la primogenita di Uma Thurman ed Ethan Hawke (ha 22 anni) prova solo a proteggersi. «Ho sempre avuto il terrore», confessa un po’ in imbarazzo, «di non raggiungere mai il mio potenziale, di non essere all’altezza delle aspettative. Detesto l’autoindulgenza e soffrirei moltissimo se non riuscissi a essere la figlia, la partner, la madre e l’artista che vorrei essere e diventare».