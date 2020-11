Le file per il black friday, inguardabili di questi tempi (Di sabato 28 novembre 2020) Per arginare la terribile epidemia da coronavirus sono chiuse le scuole, i musei, i luoghi d’arte, i cinema, i teatri. Ma in questi giorni abbiamo visto code ai negozi per il black friday, anche nelle zone rosse e con punte rilevanti nella Capitale, dove per l’occasione é stato addirittura inaugurato un nuovo centro commerciale. Un bene per i consumi e il commercio, ma sono immagini molto discutibili in tempi di epidemia. La corsa agli acquisti, mutuata dagli Stati Uniti dove é organizzata il giorno dopo il Ringraziamento e approdata prepotentemente nel nostro paese, almeno per questo 2020, andava assolutamente realizzata in maniera diversa. Intanto le circostanze richiedono il rispetto della salute delle lavoratrici e dei lavoratori dei negozi che in queste ore stanno rischiando maggiormente di contrarre ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Per arginare la terribile epidemia da coronavirus sono chiuse le scuole, i musei, i luoghi d’arte, i cinema, i teatri. Ma ingiorni abbiamo visto code ai negozi per il, anche nelle zone rosse e con punte rilevanti nella Capitale, dove per l’occasione é stato addirittura inaugurato un nuovo centro commerciale. Un bene per i consumi e il commercio, ma sono immagini molto discutibili indi epidemia. La corsa agli acquisti, mutuata dagli Stati Uniti dove é organizzata il giorno dopo il Ringraziamento e approdata prepotentemente nel nostro paese, almeno per questo 2020, andava assolutamente realizzata in maniera diversa. Intanto le circostanze richiedono il rispetto della salute delle lavoratrici e dei lavoratori dei negozi che in queste ore stanno rischiando maggiormente di contrarre ...

