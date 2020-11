Il governo Conte non dimentica “l’onnipresente” Berlusconi (Di sabato 28 novembre 2020) Berlusconi continua a muovere i fili dietro le quinte. La manovra con Conte è il riflesso di una classe dirigente caotica e inconsistente Soltanto pochi giorni fa, i tre partiti eredi dell’era Berlusconi, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno votato insieme alla maggioranza l’autorizzazione al nuovo scostamento di bilancio, richiesta da Conte. Questo convogliamento d’interessi, per quanto sembri essere una contraddizione in termini, continua ad avere un unico grande attore. L’onnipresente Silvio Silvio Berlusconi non se ne è mai andato e continua, ancora oggi, a muovere i fili di un teatrino di marionette allo sbaraglio. La compattezza tra le opposizioni e la maggioranza sul nuovo scostamento di bilancio è la sintesi perfetta di un’inconsistenza di partito. E questo da ambo le parti. Per questo, ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020)continua a muovere i fili dietro le quinte. La manovra conè il riflesso di una classe dirigente caotica e inconsistente Soltanto pochi giorni fa, i tre partiti eredi dell’era, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno votato insieme alla maggioranza l’autorizzazione al nuovo scostamento di bilancio, richiesta da. Questo convogliamento d’interessi, per quanto sembri essere una contraddizione in termini, continua ad avere un unico grande attore. L’onnipresente Silvio Silvionon se ne è mai andato e continua, ancora oggi, a muovere i fili di un teatrino di marionette allo sbaraglio. La compattezza tra le opposizioni e la maggioranza sul nuovo scostamento di bilancio è la sintesi perfetta di un’inconsistenza di partito. E questo da ambo le parti. Per questo, ...

