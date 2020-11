Morte Maradona, Mughini va controcorrente: “Ridicolo intitolargli lo stadio” (Di venerdì 27 novembre 2020) La Morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo. Napoli, in particolar modo, è ancora sotto shock, e sono diverse le iniziative in ricordo del fuoriclasse argentino: il sindaco Raimondo De Magistris spinge per intitolargli lo stadio San Paolo, ricevendo l'approvazione da più parti. Non da Giampiero Mughini che, ai microfoni de La Zanzara in onda su Radio 24, ha preferito andare controcorrente: "Che il sindaco voglia intitolargli lo stadio è ridicolo, De Magistris dovrebbe volare un pochino più alto. Se non stai qui a gridare Diego! Diego! Diego! passi per un malvivente. Quel Napoli lì non era soltanto Maradona, altrimenti non avrebbe vinto. Senza di loro non avrebbe vinto neppure a briscola. Maradona è scappato di notte inseguito dalla polizia, è ... Leggi su golssip (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladi Diego Armandoha scosso il mondo. Napoli, in particolar modo, è ancora sotto shock, e sono diverse le iniziative in ricordo del fuoriclasse argentino: il sindaco Raimondo De Magistris spinge perlo stadio San Paolo, ricevendo l'approvazione da più parti. Non da Giampieroche, ai microfoni de La Zanzara in onda su Radio 24, ha preferito andare: "Che il sindaco voglialo stadio è ridicolo, De Magistris dovrebbe volare un pochino più alto. Se non stai qui a gridare Diego! Diego! Diego! passi per un malvivente. Quel Napoli lì non era soltanto, altrimenti non avrebbe vinto. Senza di loro non avrebbe vinto neppure a briscola.è scappato di notte inseguito dalla polizia, è ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - MarcoBellinazzo : Il mio giornale mi ha chiesto di scrivere il coccodrillo per la morte di Maradona. L'ho fatto. Non so come. Ma l'ho… - sportli26181512 : Sassuolo-Inter, De Zerbi: 'Ho parlato per 20 minuti di Maradona alla mia squadra': L'allenatore del Sassuolo a Sky… - mmanca : RT @RepubblicaTv: Giornata contro la violenza sulle donne, Laura Pausini: ''Dai media più importanza a Maradona''. La polemica divide il we… -