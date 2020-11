Miozzo chiede i “superpoteri”, Conte dice no. Calabria ancora senza commissario (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Calabria ancora senza commissario per la sanità: non sarà nemmeno Agostino Miozzo a ricoprire il delicato incarico. A riportarlo sono Corriere della Sera e Repubblica, secondo cui il coordinatore del Comitato tecnico scientifico avrebbe posto al governo giallofucsia condizioni troppo vincolanti per accettare la nomina. Condizioni respinte da Palazzo Chigi. Se la notizia dovesse essere confermata, l’esecutivo Conte – dopo il recente scontro Pd-M5S in Cdm – dovrà riprendere la ricerca dopo l’ennesima figuraccia in quello che è un ignobile balletto di nomine che va in scena da settimane sulle spalle dei calabresi. Miozzo aveva pure ironizzato: “Mia moglie non avrebbe problemi a trasferirsi a Catanzaro” Miozzo, che è stato il braccio destro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov –per la sanità: non sarà nemmeno Agostinoa ricoprire il delicato incarico. A riportarlo sono Corriere della Sera e Repubblica, secondo cui il coordinatore del Comitato tecnico scientifico avrebbe posto al governo giallofucsia condizioni troppo vincolanti per accettare la nomina. Condizioni respinte da Palazzo Chigi. Se la notizia dovesse essere confermata, l’esecutivo– dopo il recente scontro Pd-M5S in Cdm – dovrà riprendere la ricerca dopo l’ennesima figuraccia in quello che è un ignobile balletto di nomine che va in scena da settimane sulle spalle dei calabresi.aveva pure ironizzato: “Mia moglie non avrebbe problemi a trasferirsi a Catanzaro”, che è stato il braccio destro ...

