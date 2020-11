Coronavirus, ecco il monitoraggio dell’Iss: l’indice Rt scende sotto l’1 in dieci Regioni (Di venerdì 27 novembre 2020) l’indice Rt a livello nazionale scende a quota 1,08 nelle ultime due settimane. Il dato è contenuto nella bozza dell’ultimo monitoraggio dell’Iss e del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Settimana scorsa l’Rt era a 1,18. Considerando solo l’ultima settimana, l’indice di trasmissibilità – calcolato sui casi sintomatici – è pari a 1,03. Dati che indicano una riduzione significativa della trasmissibilità e che aiuteranno il governo a rifinire il nuovo Dpcm, dove potrebbero essere annunciato un allentamento delle misure, soprattutto nelle Regioni che per prime sono state sottoposte a lockdown. Tuttavia, la pressione sugli ospedali rimane critica e dieci Regioni e province sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020)Rt a livello nazionalea quota 1,08 nelle ultime due settimane. Il dato è contenuto nella bozza dell’ultimoe del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia diin Italia. Settimana scorsa l’Rt era a 1,18. Considerando solo l’ultima settimana,di trasmissibilità – calcolato sui casi sintomatici – è pari a 1,03. Dati che indicano una riduzione significativa della trasmissibilità e che aiuteranno il governo a rifinire il nuovo Dpcm, dove potrebbero essere annunciato un allentamento delle misure, soprattutto nelleche per prime sono stateposte a lockdown. Tuttavia, la pressione sugli ospedali rimane critica ee province sono ...

