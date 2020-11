Alberto Matano interrompe la diretta da Napoli: “Non deve accadere” (Di venerdì 27 novembre 2020) Alberto Matano è al timone de “La vita in diretta” uno dei programmi della Rai più seguiti. Gli ascolti registrati sono sempre altissimi e ogni pomeriggio il rotocalco intrattiene i suoi telespettatori con fatti di cronaca, attualità ed intrattenimento. Nell’ultima puntata si è parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona e un’inviata era a Napoli per documentare il tributo dei cittadini riuniti per ricordare il calciatore. Molti erano radunati senza mascherina e la cosa non è di certo passata inosservata al conduttore. Tra l’altro la Campania è attualmente zona rossa e Alberto Matano ha sbottato di fronte all’assembramento formatosi e ha deciso di interrompere il collegamento. Che cosa è successo? Alberto Matano sbotta in ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 27 novembre 2020)è al timone de “La vita in” uno dei programmi della Rai più seguiti. Gli ascolti registrati sono sempre altissimi e ogni pomeriggio il rotocalco intrattiene i suoi telespettatori con fatti di cronaca, attualità ed intrattenimento. Nell’ultima puntata si è parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona e un’inviata era aper documentare il tributo dei cittadini riuniti per ricordare il calciatore. Molti erano radunati senza mascherina e la cosa non è di certo passata inosservata al conduttore. Tra l’altro la Campania è attualmente zona rossa eha sbottato di fronte all’assembramento formatosi e ha deciso dire il collegamento. Che cosa è successo?sbotta in ...

infoitcultura : Il bel Alberto Matano di nuovo sul ring. Ha una nuova rivale in tv - aferraricislit2 : RT @GuglielminoS: Bravo #Matano che chiude il collegamento dal San Paolo e s - samontalbano49 : RT @GuglielminoS: Bravo #Matano che chiude il collegamento dal San Paolo e s - F1Carcarla : RT @paoloangeloRF: Maradona, Alberto Matano chiude il collegamento dal San Paolo e s’infuria: «Questo non deve più accadere» - Corriere TV… - paoloangeloRF : Maradona, Alberto Matano chiude il collegamento dal San Paolo e s’infuria: «Questo non deve più accadere» - Corrier… -