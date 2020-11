Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Lucrezia Torna Per Armando! (Di giovedì 26 novembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando decide di riprendere la frequentazione con Lucrezia ma anche Michele è interessato alla ragazza. Tra i due si accende un forte scontro. Intanto Davide litiga ancora con Chiara… Nella Puntata di Oggi si è parlato a lungo di Gianluca, ma anche di Armando e Michele. I due si sono scontrati molto, come del resto era già accaduto in precedenza. Anche Davide è stato al centro dell’attenzione. Ecco che cosa è successo Oggi a Uomini e Donne. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando attacca Michele! La Puntata si apre con Gianluca ed Armando al centro dello studio insieme a Marianna. La ragazza si è ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 26 novembre 2020)di: Armando decide di riprendere la frequentazione conma anche Michele è interessato alla ragazza. Tra i due si accende un forte scontro. Intanto Davide litiga ancora con Chiara… Nelladisi è parlato a lungo di Gianluca, ma anche di Armando e Michele. I due si sono scontrati molto, come del resto era già accaduto in precedenza. Anche Davide è stato al centro dell’attenzione. Ecco che cosa è successodi: Armando attacca Michele! Lasi apre con Gianluca ed Armando al centro dello studio insieme a Marianna. La ragazza si è ...

