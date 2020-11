I Santi di Giovedì 26 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 novembre 2020) IDEL GIORNO, 26da www.ebeati.it San LEONARDO DA PORTO MAURIZIO SacerdotePorto Maurizio, Imperia, 1676 – Roma, 261751È il santo a cui si deve il merito di aver ideato la Via Crucis. Ligure (1676-1751), era figlio di un capitano di marina. Nato a Porto Maurizio, l’odierna Imperia, compie i suoi studi a Roma presso il Collegio romano, per poi entrare nel Ritiro di san Bonaventura, sul Palatino, dove vestirà il saio francescano. Inviato dal Papa in Corsica a ristabilire la concordia tra i cittadini, riuscì ad ottenere, nonostante le gravi divisioni tra gli abitanti, un impensabile abbraccio di pace. Il tema dell…www.ebeati.it/dettaglio/79300 Sante MAGNANZIA E MASSIMA Vergini† Borgogna, 448 – † Auxerre, 451?Discepole di san Germano d’Auxerre, nel 448 ...