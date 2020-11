Uomini e donne, è morta Maria S. ex dama del Trono Over (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto a Uomini e donne. E’ morta Maria S., storico volto del programma di Maria De Filippi. L’annuncio è stato dato da un’altra ex dama del Trono Over Anna Tedesco che, sul suo profilo Instagram, ha rivolto a Maria S. una toccante dedica. Siciliana, separata e con quattro figli, Maria S. partecipò a Uomini e donne nel 2014 e 2015, facendosi notare per il suo carattere esuberante. Molti i messaggi di cordoglio dei fan del programma, che non hanno dimenticato la simpatia della dama, protagonista di momenti divertenti e diventati ormai celebri. Scomparsa di Maria S, l’annuncio di Anna Tedesco Anna Tedesco sul suo Instagram, ha prima condiviso uno scatto ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto a. E’S., storico volto del programma diDe Filippi. L’annuncio è stato dato da un’altra exdelAnna Tedesco che, sul suo profilo Instagram, ha rivolto aS. una toccante dedica. Siciliana, separata e con quattro figli,S. partecipò anel 2014 e 2015, facendosi notare per il suo carattere esuberante. Molti i messaggi di cordoglio dei fan del programma, che non hanno dimenticato la simpatia della, protagonista di momenti divertenti e diventati ormai celebri. Scomparsa diS, l’annuncio di Anna Tedesco Anna Tedesco sul suo Instagram, ha prima condiviso uno scatto ...

