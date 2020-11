Maradona e i dieci comandamenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) dieci come i comandamenti, il primo mai nominarti invano, in campi che non hanno mai sentito affondare i tuoi tacchetti, in salotti che non ti avranno mai. dieci, denominato Cielo, per indicare sia la perfezione che il dissolvimento di tutte le cose. dieci, composto dal numero uno e da un cerchio, dal primo assoluto alla chiusura delle cose. dieci come le tue vite e come le volte che ci vieni in mente durante ogni partita. dieci, come il minuto del secondo tempo in cui l’Inghilterra si inginocchiò ai tuoi piedi e indietro si portò il mondo. dieci come i ritocchi delle campane, quel malinconico e ripetitivo suono che risolleverà il ricordo ogni volta che il pallone sfiora l’erba. dieci come le volte che ho visto mio nonno piangere ai piedi del tuo genio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020)come i, il primo mai nominarti invano, in campi che non hanno mai sentito affondare i tuoi tacchetti, in salotti che non ti avranno mai., denominato Cielo, per indicare sia la perfezione che il dissolvimento di tutte le cose., composto dal numero uno e da un cerchio, dal primo assoluto alla chiusura delle cose.come le tue vite e come le volte che ci vieni in mente durante ogni partita., come il minuto del secondo tempo in cui l’Inghilterra si inginocchiò ai tuoi piedi e indietro si portò il mondo.come i ritocchi delle campane, quel malinconico e ripetitivo suono che risolleverà il ricordo ogni volta che il pallone sfiora l’erba.come le volte che ho visto mio nonno piangere ai piedi del tuo genio ...

